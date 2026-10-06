Conaf suma 331 nuevos empleos para reforzar prevención de incendios forestales en 19 comunas de la región de Valparaíso

Autoridades nacionales y regionales fiscalizaron el inicio de los trabajos de limpieza y desmalezado en el entorno del Hospital Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso, como parte del Programa de Empleo para la Prevención y Mitigación de los Incendios Forestales, impulsado por el Ministerio de Agricultura a través de la Conaf.

A nivel nacional, la iniciativa considera 10 mil personas realizando labores preventivas. En tanto, en la región de Valparaíso, 331 nuevos cupos se suman a las 262 personas que ya se encontraban trabajando, alcanzando 593 empleos distribuidos en 19 comunas.

La directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini, señaló que “desde el 1 de octubre estamos trabajando con 10 mil personas que realizarán labores de prevención de incendios en todo el país. Es una cifra inédita y nunca habíamos desarrollado, a esta escala, obras de mitigación y cortafuegos. El llamado es también a que cada persona tome conciencia y realice labores de limpieza en los alrededores de sus viviendas, también poda de árboles y limpieza de techos a fin de disminuir los riesgos”.

Por su parte, el seremi de Agricultura, Nicolás Prado, destacó que “este programa permitirá generar 593 empleos en la región enfocados directamente en la prevención de incendios forestales. Estamos generando empleo con un impacto concreto, mediante la limpieza de zonas de interfaz urbano-rural, quebradas y sectores con material seco. La prevención no depende solamente del Estado, sino también de los hogares, barrios y comunidades”.

Luego, el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Cristian Mella, sostuvo que “el inicio de estas acciones de prevención trae una muy buena noticia para nuestra región, con cerca de 600 empleos y más de $600 millones que se dispondrán a través de Conaf. Vamos a seguir impulsando acciones que incentiven la creación de empleo en nuestra región”.

La directora regional de CONAF, Yenny Prieto, agregó que “en la región ya contábamos con 262 personas trabajando y ahora este programa refuerza estas labores con 331 personas adicionales, distribuidas en 19 comunas. Además, este año se incorporaron siete nuevas comunas, lo que nos permite abarcar una mayor superficie de la región”.

Las labores consideran limpieza, desmalezado, retiro de material vegetal seco y trabajos de cortafuegos, principalmente en zonas de interfaz urbano-rural y sectores prioritarios para la prevención de incendios forestales.

Finalmente, la directora (s) del Hospital Dr. Eduardo Pereira, Daniela Siegmund, subrayó que "somos un hospital de alta complejidad, que recibe a más de 3.000 pacientes al año y cuenta con más de 900 funcionarios. Al estar emplazados en una zona boscosa, la prevención es fundamental para resguardar la continuidad de la atención de salud y nuestra capacidad de responder a la población”.

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