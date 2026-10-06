Difunden imágenes del violento turbazo a supermercado del cerro Rodelillo de Valparaíso

Nuevas imágenes difundidas durante las últimas horas han permitido conocer parte del violento turbazo registrado el pasado domingo en el supermercado Acuenta de Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso, hecho que terminó con un guardia de seguridad agredido y un amplio operativo policial en el sector.

El registro corresponde al asalto ocurrido cerca de las 20:00 horas, cuando un grupo de delincuentes ingresó al establecimiento a mano armada con el objetivo de sustraer especies y dinero desde las cajas registradoras.

Las imágenes dan cuenta de la violencia con que actuaron los sujetos al interior del recinto, para posteriormente iniciar una rápida huida del lugar.

Fue durante ese escape que los delincuentes lanzaron "miguelitos" en la vía e incendiaron un vehículo en las inmediaciones de la avenida Rodelillo, acciones que tuvieron como finalidad obstaculizar el tránsito y dificultar una eventual persecución.

Ahora, la difusión del registro audiovisual permite dimensionar parte de la dinámica del violento asalto, mientras las diligencias policiales buscan establecer la identidad y el número de participantes en el delito.

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