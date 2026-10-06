Con cámaras y sensores vigilan talud de Av. España ante nuevas lluvias en Valparaíso

De cara a las persistentes precipitaciones que se registrarán en la región de Valparaíso durante la presente semana, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso dio cuenta del plan de monitoreo en las obras ejecutadas en la avenida España tras el desprendimiento de material producto de los temporales de mediados de julio.

Cabe recordar que producto de las lluvias, cayeron pesadas rocas, piedras y tierra hacia una de las pistas de la principal arteria que conecta Valparaíso con Viña del Mar, obligando a cerrar la vía para llevar a cabo las faenas de despeje y contención que permitieron mitigar los riesgos inmediatos asociados a la inestabilidad del talud y avanzar en la recuperación segura de la conectividad del Gran Valparaíso.

Por ello se implementó un sistema de monitoreo permanente y en tiempo real de la ladera, compuesto por cámaras de alta resolución, cámaras térmicas y sensores de movimiento que permiten vigilar constantemente el comportamiento del macizo rocoso.

El director de Serviu Valparaíso, Victor Reinoso, explicó que "este sistema nos va a permitir registrar y evaluar el comportamiento del talud, detectar oportunamente cambios asociados a desprendimientos o condiciones de inestabilidad y emitir alertas automáticas cuando se registren eventos anómalos que puedan suponer un riesgo".

Asimismo, precisó que "toda la información generada por estos dispositivos se encuentra conectada directamente con los profesionales responsables de la seguridad del talud, quienes mantienen una supervisión continua de las condiciones del sector”.

Respecto al proyecto de estabilización definitiva, éste se encuentra en su etapa final de diseño y su solución considera la instalación de pernos de anclaje de 8 metros de profundidad, dispuestos cada 2 metros, además de mallas de protección, cables de refuerzo y obras de manejo y evacuación de aguas lluvias, entre otras intervenciones.

Las obras de estabilización definitiva podrían iniciarse durante los primeros días de noviembre, una vez finalizado el proceso de contratación correspondiente.

Y según la planificación vigente del Serviu, los trabajos no requerirán el cierre de la avenida España, a menos que se produzcan situaciones excepcionales asociadas a eventuales condiciones de inestabilidad que hagan necesaria la adopción de medidas preventivas adicionales para resguardar la seguridad de las personas.

PURANOTICIA