Valparaíso: 16 damnificados y al menos 5 viviendas afectadas dejó incendio de madrugada en Rodelillo

Al menos 5 viviendas afectadas es el saldo que dejó un violento incendio durante la madrugada de este sábado en Valparaíso, específicamente en el sector de Rodelillo.

Según las primeras informaciones hubo también un bombero lesionado tras el combate de las llamas al igual que un vecino del sector además media docena de personas tuvo que ser asistida por el humo que afectaba el lugar.

Los hechos ocurrieron en la calle Campoamor del populoso sector de Rodelillo hasta donde llegaron una decena de unidades de Bomberos además de camiones aljibes, patrullas de seguridad ciudadana y el equipo de Gestión de Riesgos y Desastres.

Se desconoce el origen del fuego, pero no se descarta que pudo haber un re calentamiento de algún artefacto de calefacción debido a la baja temperatura que tenía la zona durante la madrugada de este sábado.

El primer catastro arrojó que los damnificados llegarían a 16 personas las que en primera instancia fueron acogidos en casas de familiares mientras se les asiste desde el municipio porteño.

PURANOTICIA