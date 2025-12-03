Vallejo responde a cuestionamientos de Kast por megatoma de San Antonio: "Lo mínimo antes de criticar es estar informado"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien comentó sobre la expropiación de 100 hectáreas del terreno donde está emplazada la megatoma de San Antonio.

Durante el debate de la Archi, el abanderado sostuvo que habría realizado esta acción “mucho antes” y acusó que “el Gobierno lo que ha realizado en esto es un acto dilatorio permanente”.

Al respecto, la secretaria de Estado señaló que “el candidato Kast parece que no sabe que la megatoma existía cuando nosotros llegamos, y esa información no la manejaba claramente en lo que fue su expresión en el debate".

Asimismo, sostuvo que el Gobierno “está cumpliendo con la ley, también le tenemos que informar. Este Gobierno está cumpliendo con lo que ha fallado la Corte a propósito del plan de desalojo que el día de mañana se tiene que presentar en tiempo y forma, como se establece en nuestro ordenamiento jurídico”.

En cuanto a la decisión del Ejecutivo de expropiar 100 hectáreas, la autoridad recalcó que "aquí nadie se está ni saltando la fila ni está incumpliendo la ley. Pero también la ley y la Constitución habilita al Estado de Chile a tomar decisiones de distinto tipo. Y nosotros como Gobierno hemos tomado una decisión frente a propietarios del terreno que no estuvieron disponibles a negociar un precio razonable para la adquisición de estos terrenos".

Además, la autoridad mencionó que “esta toma se inició en el gobierno anterior y se ocupó casi en su totalidad las 215 hectáreas durante la administración pasada”.

Finalmente, recalcó que "en periodo electoral es fácil criticar y criticar, pero lo mínimo antes de criticar es estar informado, para no contribuir a la confusión, a la desinformación en el debate sobre temas tan relevantes como lo es la realidad del problema habitacional en nuestro país y la realidad humana que viven, en este caso, insisto, más de 4.000 familias".

