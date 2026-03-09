V Región logra la cifra más baja de homicidios desde 2020, pero aún no alcanza niveles de prepandemia: 44,5% fueron con armas de fuego

Significativas cifras para la región de Valparaíso arrojó el último Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile, año 2025, documento elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y que da cuenta que durante el año pasado en el país se registraron 1.091 víctimas de este delito de mayor connotación social, lo que equivale a una tasa de 5,4 víctimas cada 100.000 habitantes.

Según consigna el estudio presentado recientemente por el Gobierno, estas cifras evidencian una disminución de 118 víctimas en comparación con el año 2024, cuando se registraron 1.209 víctimas y una tasa de 6,1, lo que representa una reducción del 11,5% en la tasa nacional. De esta manera, se consolida la tendencia a la baja observada desde el año 2023, tras el máximo registrado en 2022.

La región de Valparaíso es mencionada por primera vez en el estudio cuando se hace referencia a la distribución territorial de las víctimas, que muestra que las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío concentraron el 67,1% del total nacional, manteniéndose como las principales zonas de ocurrencia de homicidios consumados, en línea con la tendencia observada durante toda la serie analizada.

Asimismo, el estudio de la Subsecretaría de Prevención del Delito precisa que en la región Metropolitana se reportaron 525 de homicidios durante 2025, que en la de Valparaíso fueron 110 y que en la del Biobío hubo 97 víctimas, cifras que mantienen el patrón observado durante el periodo 2018-2024, en el que dichas regiones han concentrado sistemáticamente la mayor proporción de víctimas.

Asimismo, la frecuencia de víctimas de homicidios consumados muestra que el 2025 se redujeron de manera significativa las cifras en la región de Valparaíso, con 110 casos asociados a este macabro delito; pero menor a las 135 reportadas el año 2024, a las 136 del año 2023 y a las 140 víctimas de asesinatos durante el año 2023. De todas maneras, la zona se mantiene con cifras por encima de la pre-pandemia.

El informe también da cuenta que durante el año 2025, 12 de las 16 regiones del país registraron una disminución en la tasa de víctimas de homicidios consumados cada 100 mil habitantes en comparación con el año anterior. En el caso de la región de Valparaíso, esta cifra se ubica en 5,4; por debajo del indicador de 2024 (6,7), de 2023 (6,8) y de 2022 (7,0). Tal como en la frecuencia de víctimas de homicidio, estas cifras cada 100 mil habitantes siguen estando por encima de los dos años analizados antes del Covid-19.

Además, el informe da cuenta que de las 110 víctimas a nivel regional, el 92,7% corresponde a hombres y el 6,4% a mujeres. La mayoría de las víctimas son de nacionalidad chilena, con un 92,7%; mientras que las extranjeras representan un 6,4%.

Durante el año 2025, el mecanismo de muerte más utilizado en la región es el arma de fuego con un 44,5%. El contexto de la agresión que predominó en la región de Valparaíso en el año 2025 es el interpersonal, alcanzando un porcentaje de 42,7%.

También se puede observar que la mayoría de los homicidios ocurridos en la región de Valparaíso el año 2025 fueron en la vía pública, representando el 51,8% de los casos.

Si la clasificación divide al país en cinco (Norte, Centro, Metropolitana, Sur y Austral), la Macrozona Centro, que incluye las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Maule y Ñuble, muestra que en 2025 se registró una tasa de 4,6 víctimas de homicidios consumados cada 100 mil habitantes, consolidando la tendencia descendente observada en los últimos años, tras registrar tasas de 5,5 en 2022, 5,4 en 2023 y 5,3 en 2024.

En relación con el mecanismo de muerte, las armas de fuego concentraron el 37,6% de las víctimas durante el año 2025, situándose por debajo del 40,0% por primera vez en el periodo reciente. En contraste, los objetos cortantes o punzantes agruparon el 44,0% de las víctimas, posicionándose como el principal mecanismo de muerte en esta macrozona y manteniendo la tendencia al alza observada desde el año 2023.

Respecto del contexto de la agresión, el 33,9% de las víctimas falleció en contextos asociados a delitos y/o grupos organizados durante 2025, proporción superior a la registrada en 2024 (31,0%), pero inferior al porcentaje del periodo 2018–2025 (35,3%). Por su parte, el contexto interpersonal concentró el 50,0% de las víctimas, aumentando 42,5% respecto a lo observado el 2025. Los homicidios en investigación y los hallazgos de cadáver con participación de terceros disminuyeron en comparación con 2024, representando el 7,8% y 6,4% de las víctimas, respectivamente.

Volviendo al nivel nacional, el año 2025 se registraron 52 niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidios consumados en Chile. Esta cifra representa una disminución del 31,6% respecto del año 2024, cuando se registraron 76 víctimas.

Durante el 2025 se registraron 31 víctimas de homicidios consumados en recintos penitenciarios, lo que representa una disminución del 36,7% en comparación con el 2024, cuando hubo 49 víctimas. La cifra reportada para el año 2025 corresponde, junto con el año 2022, al valor más bajo observado en el periodo 2018-2025.

Finalmente, durante el año pasado hubo 46 víctimas de femicidios consumados a nivel nacional, lo que representa un aumento de 9,5% en comparación con 2024, año en que se registraron 42 víctimas. En relación con el total de víctimas mujeres de homicidios consumados, los femicidios representaron el 39,7% en 2025 (116 víctimas mujeres), proporción superior a la observada en 2024, cuando alcanzó 31,1% (135 mujeres).

