US$ 6.700 millones en juego: la realidad de la permisología en la región de Valparaíso

Este miércoles 17 de diciembre, en dependencias de la Fundación Piensa, y junto a Pivotes, se presentaron los resultados del estudio «Los Efectos de la Permisología Para la Región de Valparaíso», instancia transmitida por Puranoticia.cl donde se revelaron las dificultades en la ejecución de proyectos de la Quinta Región.

El investigador de Pivotes, Tomás Espinosa, expuso sobre los resultados del estudio: estamos perdiendo competitividad y postergando soluciones habitacionales y de transporte.

En resumen, el estudio da cuenta que la región de Valparaíso enfrenta una tensión creciente entre su desarrollo económico y la rigidez del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde "los proyectos enfrentan demoras prolongadas, múltiples observaciones y una alta carga administrativa".

El análisis de cinco iniciativas estratégicas -portuarias, ferroviarias, habitacionales y mineras– muestra un promedio de más de 18 organismos intervinientes y 4 rondas de observaciones, generando suspensiones que han extendido los procesos por más de 900 días adicionales. A ello se suman los mecanismos de impugnación, que pueden demorar años adicionales, lo que genera incertidumbre jurídica y desincentiva la inversión en proyectos clave para la región.

El estudio también muestra que los anteriores no son hechos aislados o que aplican únicamente respecto de estas iniciativas, sino que son dinámicas generalizadas en los procesos de evaluación ambiental de grandes proyectos de inversión.

Piensa advierte que estas se explican por un proceso con problemas de diseño, que genera incentivos para ponderaciones inadecuadas de riesgos, formulación de requerimientos excesivosa los titulares, y que transfiere un poder excesivo a quienes buscan obstaculizar su aprobación. "Cualquier esfuerzo por resolver estos problemas pasa entonces por un rediseño del proceso, que genere incentivos y dinámicas virtuosas que compatibilicen la protección ambiental y las certezasa los titulares", señala.

También manifiestan que "es por esto que Pivotes propone avanzar hacia un sistema de evaluación ambiental en dos etapas, incorporando una primera fase temprana que en la que se definan impactos, actores y criterios de evaluación. Este nuevo modelo busca reducir observaciones, acotar la participación de organismos, fortalecer la rectoría técnica del SEA y promover un diálogo anticipado con comunidades, logrando evaluaciones más predecibles, eficientes y justas para todos los actores involucrados".

Cabe hacer presente que posterior a la presentación, se inició un conversatorio dirigido por el director de estudio, Maximiliano Duarte, y contó con la participación de los diputados Andrés Longton (RN) y Luis Fernando Sánchez (REP), junto al senador Tomás de Rementería (PS), quienes abordaron los desafíos frente a la necesidad de legislar en pos de destrabar estos nudos sin descuidar el medio ambiente.

PURANOTICIA