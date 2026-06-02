UPLA y vecinos impulsan reforestación y sendero ecológico en quebrada de Playa Ancha

El sector 1 de Playa Ancha es escenario de una transformación urbana que está impulsando el proyecto de vinculación con el medio de la Universidad de Playa Ancha, Entrelazando Saberes (UPA 2495), en colaboración con la organización medioambiental Colectivo Viento Sur, en la Quebrada Los Lúcumos.

Financiado por el Fondo de Educación Superior Regional del Ministerio de Educación, como parte de sus hitos, el proyecto está apoyando a la construcción de un sendero interpretativo en la ladera sur de la quebrada, que incluye seis estaciones con señalética que describen el entorno, dos miradores e infraestructura para facilitar el tránsito de visitantes.

Además del sendero, el proyecto está trabajando en la reforestación de la quebrada con la plantación de 40 especies de árboles nativos de casi 2 metros, entre ellos, quillay, molle, litre, boldo, peumo y araucarias.

Gabriel Soto Moya, académico de la carrera Geografía e integrante del proyecto, explicó que se están utilizando estándares internacionales de parques nacionales para su diseño, como la prohibición del fuego o la recomendación de no incorporar basureros para evitar focos de microbasurales.

“Solo como ejemplo, hay cuestiones que son recomendativas y otras que son prohibitivas. El fuego, claramente, es algo que se prohíbe y se ha ido erradicando en la práctica de este. Y el tema de la basura es algo bien sensible porque, a propósito de que hay un punto de reciclaje, la idea es que no se ingrese con basura. Que no haya basureros ni que sea un tema que los usuarios o visitantes dejen sus residuos”, señaló el académico.

Se planea que la gestión del sendero y cuidado de las especies nativas se realice a través de un sistema de georreferenciación para que la comunidad, junto a los establecimientos educacionales y la junta de vecinos del lugar, puedan hacerse cargo de tareas como el riego o la mantención de la infraestructura.

TRABAJO COLABORATIVO

Melissa Pérez, presidenta del Colectivo Viento Sur, explicó que esta reforestación es un hito importante para el barrio, ya que recupera un espacio con el que no cuentan todos los barrios de Valparaíso, “y es muy importante para el desarrollo del ser humano y de las familias contar con un espacio así”.

Sobre el trabajo colaborativo, la dirigenta social sostuvo que se realizaron una serie de reuniones para planificar el trabajo de diseño y construcción del sendero y reforestación. Igualmente,destacó el aporte material que realizó el proyecto con herramientas y las especies nativas: “Los insumos son fundamentales para que esto se haya podido lograr, nosotros ponemos la mano de obra, pero la UPLA nos pasó los 40 árboles, las herramientas; todo eso para poder concretar este proyecto”, señaló Pérez.

Desde la Municipalidad de Valparaíso, la Oficina Municipal Zonal de Quebrada Verde Alto también participó en la jornada aportando mano de obra y algunos insumos para apoyar el trabajo de reforestación y construcción. Su representante, Marcelo Vergara, destacó este trabajo colaborativo ya que contribuye con recursos con que no siempre cuentan las instituciones, “y es un aporte valioso no solo para el primer sector, sino que para todo Playa Ancha”.

Además de vecinos del barrio e integrantes del proyecto, las jornadas de reforestación y construcción han contado con la participación de estudiantes voluntarios de la UPLA, quienes se han organizado entre compañeros y compañeras de carrera para asistir a este llamado que realizó el proyecto al interior de la casa de estudio.

Renata Quezada Farías, estudiante de primer año de la carrera de Pedagogía en Inglés, comentó que "quería plantar arbolitos y también tener este espacio, reafirmando mi rol en este momento de la vida de estudiante, donde la universidad reafirma su compromiso con la comunidad, con el entorno, con trabajar en favor de espacios comunes, de espacios que nos sirven a todos”.

Las jornadas de reforestación y construcción del sendero aún están en curso al costado de la cancha Séptimo de Línea del 1° Sector de Playa Ancha, siendo organizadas por el Colectivo Viento Sur a través de sus redes sociales (@colectivo.vientosur)

PURANOTICIA