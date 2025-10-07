UOCT actualiza operación de importante cruce semaforizado de calle Eastman de Olmué

La Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) de Valparaíso concretó la mejora tecnológica del cruce semafórico ubicado en calle Eastman con Colegio, un proyecto que busca reforzar la seguridad de peatones y conductores en uno de los sectores más transitados de la comuna de Olmué.

La intervención consideró la instalación de un nuevo controlador, a cargo de coordinar las programaciones de cada uno de los dispositivos y bajo la normativa exigida por la UOCT para una correcta gestión de tránsito.

Por otro lado, se mejoraron postes y lámparas en los atraviesos peatonales, los que antes de esta intervención, no contaban con regulación segura. Con ello, se normaliza la circulación peatonal, garantizando que los vecinos puedan cruzar con mayor seguridad, especialmente durante las horas de mayor flujo.

El proyecto surge como complemento de las obras efectuadas recientemente en el cruce Eastman con Portales, donde se mejoraron las instalaciones semafóricas.

“Se propuso al Municipio que este cruce también fuera intervenido, con el objetivo de que ambos cruces operen coordinados, sincronizados y cumpliendo con los estándares de seguridad vial requeridos”, señalaron desde la UOCT.

La inversión total alcanzó $20 millones, financiados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través del contrato «Ampliación Sistema de Control de Tránsito Región de Valparaíso, IV Etapa».

Cabe señalar que, actualmente, Olmué cuenta con dos cruces semaforizados, contemplándose para el mediano plazo su integración al centro de control regional, lo cual seguirá aportando a mejorar la movilidad de sus habitantes.

