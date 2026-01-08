Presidente Boric encabezó inicio de las pruebas de nuevos trenes que se incorporarán al servicio de Valparaíso a Limache

Este jueves, el Presidente Gabriel Boric finalizó sus actividades en la región de Valparaíso encabezando una actividad en la que se presentó una mejora concreta del servicio de transporte de la región de Valparaíso.

El Mandatario arribó hasta la Estación Puerto del Tren Limache-Puerto de EFE Valparaíso para realizar una visita inspectiva a las nuevas máquinas que se incorporarán progresivamente al servicio ferroviario de la V Región, instancia que además marcó el inicio de las pruebas de estos nuevos trenes.

Específicamente, fueron adquiridos 5 nuevos trenes de última generación, fabricados en China por la empresa CRRC-Sifang, a través de una inversión de 35 millones de dólares. Estos cuentan con tres coches de 77 metros de largo por tren, con una capacidad estimada de 660 pasajeros, y alcanzan una velocidad de hasta 140 kilómetros por hora, lo que permitirá aumentar la capacidad del servicio en un 20% en horas punta.

Junto al Presidente estuvieron el subsecretario de Transportes, Jorge Daza; el presidente de EFE, Eric Martin; el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme; y la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto.

Tras un recorrido por el interior de uno de los nuevos trenes, el Presidente agradeció el trabajo de EFE y destacó la importancia de fortalecer los servicios: “Simplifican la vida cotidiana con viajes más cortos y más cómodos, certidumbre en los horarios y más oportunidades para compartir con la familia” añadiendo además que es un modelo que ha mostrado éxito en distintos lugares del país.

Asimismo, destacó los avances de la política Trenes para Chile, impulsada durante su administración: “Hemos adquirido 59 nuevos trenes en el país para las regiones de Valparaíso, Maule, Biobío y La Araucanía, además de ocho locomotoras de última generación que reemplazaron a los equipos ferroviarios de más de 60 años. Por eso, por este camino, a toda máquina vamos a llegar a la meta de los 150 millones de pasajeros anuales para el año 2030”.

