Gobierno destaca capacidades del avión tanquero «Fireliner» que combate incendios forestales en la región de Valparaíso

En el marco de la segunda jornada de su visita a la región de Valparaíso, el Presidente Gabriel Boric llegó hasta la comuna de Concón para encabezar una visita técnica al avión tanquero Boeing 737 "Fireliner", destinado al combate de incendios forestales y que tiene al Aeródromo Torquemada como su base de operaciones.

En ese lugar, el Mandatario destacó que la presencia del avión "es una buena noticia para Chile, porque significa que estamos mejor preparados, que estamos desarrollando todas las herramientas para que cuando se desata un incendio poder atacarlo con la mayor capacidad posible".

El Jefe de Estado estuvo acompañado de la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández; el subsecretario del Interior, Víctor Ramos; la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián; el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca; el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; y el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme.

El avión tanquero es un Boeing 737-3H4 “Fireliner”, con origen en Estados Unidos que tendrá su base de operaciones en el Aeródromo Torquemada de Concón. Inició oficialmente sus operaciones el 10 de diciembre de 2025, y tiene programado finalizarlas el próximo 10 de marzo de 2026.

"Ha jugado un rol relevante esta temporada en el combate y la contención de más de una docena de incendios forestales en cuatro regiones, de Valparaíso al Maule, incluyendo el reciente incendio en la región de Valparaíso, en Laguna Verde, y el incendio de San Carlos de Apoquindo, también en la comuna de las Condes, a fin de este año", afirmó el Mandatario.

El “Fireliner” cuenta con una capacidad de carga aproximada de 15.000, alcanzando una velocidad máxima de 850 k/h; con una autonomía de vuelo de 2,5 horas.

Tiene un tiempo de carga en tierra de 8 minutos promedio, mientras que su sistema de descarga permite descargar toda su agua en 2 segundos.

Al respecto, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, sostuvo que "es un avión de mucha capacidad de carga, de tiempo muy rápido de llenado y que tiene una capacidad muy importante que no tienen otras aeronaves de elaborar una suerte de líneas de cortafuegos, kilómetros importantes de retención del fuego para que puedan avanzar después otras aeronaves y, por cierto, las brigadas terrestres para el control de los incendios".

Al igual que en las dos temporadas anteriores, el Gobierno dispuso la contratación de dos aviones tanqueros de gran capacidad para el combate de incendios durante todo el período de mayor ocurrencia de siniestros. Al Boeing 737 “Fireliner” se suma el Hércules C-130, con base en el Aeródromo María Dolores de la región del Biobío y contratado hasta el próximo 26 de marzo.

En la temporada actual, el daño provocado por incendios (medido en hectáreas) al 7 de enero del 2026 es un 16% menor que en la temporada anterior a la misma fecha y un 46% menor que el promedio de los cinco años anteriores a la misma fecha.

