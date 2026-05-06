Unos 5 mil clientes quedaron sin luz durante el sistema frontal en la región de Valparaíso

Diversas consecuencias dejó a su paso el sistema frontal que afecta desde este miércoles 6 de mayo a la región de Valparaíso, donde se han reportado accidentes de tránsito y miles de clientes sin suministro eléctrico, en medio de precipitaciones que se han ido extendiendo desde la costa hacia los valles interiores y sectores cordilleranos.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, recordó que toda la región se mantiene bajo alerta preventiva –con excepción de Rapa Nui– y confirmó que "hasta el minuto hemos tenido emergencias, particularmente accidentes de tránsito”, agregando que hay cerca de 5 mil clientes sin energía eléctrica.

La autoridad detalló que las empresas distribuidoras, como CGE y Chilquinta, desplegaron junto a personal municipal para reponer el servicio. En esa línea, indicó que previamente se realizaron coordinaciones con las compañías eléctricas para disponer de cuadrillas que permitan enfrentar contingencias asociadas al sistema frontal.

Respecto a otros servicios, Millones precisó que los puertos de la región se mantienen operando con normalidad y sin mayores dificultades, mientras que el paso fronterizo Los Libertadores permanece cerrado debido a las condiciones climáticas en la alta cordillera de la comuna de Los Andes, marcadas por nevadas y riesgos asociados.

"Senapred está monitoreando cada 24 horas esta situación, así que hasta el minuto no hemos tenido ningún imprevisto, pero si llegase a ocurrir, hay una coordinación de Senapred y de las municipalidades", enfatizó la autoridad de Gobierno.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el director (s) regional de Senapred, Felipe Estay, explicó que hasta el mediodía se habían registrado principalmente chubascos en el borde costero, aunque las precipitaciones se intensificaron durante las horas siguientes en sectores interiores de la región.

Según detalló, los montos de agua caída podrían alcanzar los 25 milímetros en zonas de valle y cordillera, a lo que se suma un componente de viento relevante, con rachas que llegarían a los 50 kilómetros por hora en la costa y hasta los 70 km/h en sectores cordilleranos. Pese a este escenario, indicó que hasta ahora no se han registrado emergencias que obliguen a activar de forma mayor a los organismos de respuesta, manteniéndose un monitoreo permanente con municipios y delegaciones provinciales.

"Al momento no se han registrado eventos de emergencia que hayan motivado la activación de los organismos de respuesta, pero se mantiene un monitoreo permanente por parte de la unidad de alerta temprana, en coordinación con los distintos municipios y las delegaciones provinciales respectivas", sostuvo Estay.

Por su parte, la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, reforzó el llamado a la prevención y al autocuidado, especialmente en sectores más expuestos a riesgos como anegamientos o remociones en masa. La autoridad destacó que existe una coordinación activa entre los distintos organismos del Estado, incluyendo Senapred, municipios y servicios públicos, para hacer frente a cualquier eventualidad.

Asimismo, confirmó que el cierre preventivo del paso fronterizo responde a una medida de resguardo ante las condiciones adversas en la alta cordillera, mientras que en el borde costero se mantiene la vigilancia ante posibles efectos del viento y marejadas en las operaciones portuarias, particularmente en Valparaíso y San Antonio.

"Se mantiene una coordinación activa con las autoridades portuarias y marítimas de la región ante las condiciones de viento y marejadas que podrían afectar las faenas y la operación en los puertos de Valparaíso y San Antonio", expresó.

Pese a que la lluvia ha comenzado a generar impactos en la región de Valparaíso, las autoridades coinciden en que la situación se mantuvo bajo control, con dispositivos desplegados y en alerta ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. No obstante, reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar la precaución, especialmente al conducir y frente a posibles interrupciones de servicios básicos.

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