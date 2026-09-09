Uno de cada seis conductores de locomoción colectiva ha dado positivo a test de drogas este año en la región de Valparaíso

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) Valparaíso reveló que uno de cada 6 conductores de la locomoción colectiva ha dado positivo a test de drogas en este año.

Según consigna La Estrella de Valparaíso, durante 2026 se han realizado 146 testeos a choferes de la locomoción pública, de ellos, 25 dieron positivo a probable consumo de sustancias, lo que equivale a más del 17% de los casos.

Desde el organismo indicaron que "desde enero del 2026 a la fecha Senda Valparaíso a través de su programa Tolerancia Cero, que apoya la labor fiscalizadora de Carabineros de Chile, ha desarrollado un total de 146 testeos a conductores de la locomoción pública (micros y colectivos) en la región. De ese total, 25 resultaron positivos a probable consumo de sustancias".

El director regional (s) de Senda Valparaíso, Pedro Martínez, recalcó que, "la conducción es incompatible con el consumo de alcohol y otras drogas, hacerlo pone en riesgo la vida de las personas y puede ocasionar desenlaces fatales".

Añadió que "hoy, que estamos a tan solo unos días de celebrar Fiestas Patrias, hacemos un llamado a tomar conciencia sobre la importancia de la prevención y del autocuidado, y a decidir siempre de manera responsable e informada".

Por su parte y a propósito de estos datos, el seremi de Transportes, Matías Valenzuela, afirmó que la cartera está abordando "con la máxima prioridad y firmeza la situación del consumo de alcohol y drogas entre los conductores del transporte público, entendiendo que se trata de un riesgo directo e inaceptable para la seguridad vial y la vida de las personas".

Detalló que "hemos desarrollado un trabajo profundamente articulado mediante la planificación de operativos conjuntos con Senda, la Seremia de Seguridad y la Delegación Presidencial. En este esfuerzo intersectorial sumamos también la participación de la Seremia de Salud, comprendiendo que el consumo de sustancias y las adicciones deben enfrentarse tanto desde la fiscalización como desde el tratamiento de salud".

Finalmente, indicó que "hemos establecido mesas de trabajo con los conductores de la región para abordar este problema de fondo", además, durante la próxima semana, "sostendremos una nueva reunión de esta mesa intersectorial, con el objetivo de definir y concretar herramientas de apoyo y programas de rehabilitación que permitan canalizar adecuadamente el tratamiento de los trabajadores que lo requieran, sin descuidar el cumplimiento de la normativa".

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