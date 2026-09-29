Nuevo Hospital Provincial Marga Marga entra en fase clave: equipos clínicos ya prueban instalaciones y equipamiento

El proceso de habilitación del nuevo Hospital Provincial Marga Marga avanza a pasos agigantados con la incorporación de equipos administrativos y clínicos al nuevo recinto, la entrega de equipamiento médico y el inicio de calibraciones y pruebas en áreas diagnósticas y de apoyo.

A medida que se desarrolla esta fase, vital para la apertura de un centro de atención de salud, funcionarios administrativos y equipos clínicos se están incorporando progresivamente al recinto para conocer sus espacios, probar sus instalaciones y preparar la operación de los distintos servicios.

Como lo detalla Sandra Torres, jefa de Puesta en Marcha del establecimiento, "en las áreas que son clínicas comenzamos ya a entregar accesorios de equipamiento menor que permiten la rehabilitación de los pacientes, por ejemplo, en Medicina Física. En las áreas de atención de hospitalizadoscomenzamos a entregar todo lo que es accesorios de oxigenoterapia y artículos que son para el área respiratoria en los servicios. Y, por otro lado, equipamiento médicocomenzó a hacer el traspaso en la entrega de ventiladores, de máquinas de anestesia, de los accesorios, de los conectores, (para) comenzar con las pruebas con los equipos clínicos”.

La habilitación también avanza en áreas fundamentales para el funcionamiento del establecimiento. Laboratorio, Medicina Física, Imagenología, Esterilización y Anatomía Patológica ya han comenzado a encender sus equipos y realizar procesos de calibración. “Ya están haciendo calibraciones, y pronto vamos a comenzar a hacer pruebas, con nosotros mismos (como pacientes simulados), para poder verificar y chequear que los equipos estén en buen funcionamiento y calibrados”, señaló Torres.

Este proceso permitirá detectar oportunamente cualquier ajuste necesario antes de que estas unidades comiencen a recibir pacientes y a operar como parte de la nueva red asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca.

Durante los próximos días se espera una mayor incorporación de funcionarios de las distintas áreas clínicas, proyectando que cada jefatura médica y supervisión pueda asumir progresivamente sus respectivos servicios y unidades.

Se inicia así una nueva etapa: el acompañamiento directo de los equipos en sus futuros lugares de trabajo. “De esa manera, – agrega la enfermera -, comenzamos el acompañamiento, que es un traspaso pleno de la infraestructura, de lo que significa su espacio, la funcionalidad y el equipamiento mayor y menor. De esa manera, ya nos preparamos ya para hacer algún tipo de simulacro, y, finalmente, el traslado de paciente, que es lo que todos estamos esperando”.

Con ello, apunta a las instancias destinadas a comprobar que los distintos servicios puedan funcionar coordinadamente antes de dar uno de los pasos más esperados: el traslado de pacientes desde el Hospital de Quilpué al nuevo Hospital Provincial Marga Marga. De esta manera, la puesta en marcha deja progresivamente la etapa de preparación, acercando al nuevo Hospital a su traslado y entrada en operación progresiva.

PURANOTICIA