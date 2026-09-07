Unas 2 mil personas serán desalojadas el 7 de octubre de la toma Yevide de San Felipe

Para el miércoles 7 de octubre está programado el desalojo de la toma Yevide, en la comuna de San Felipe, procedimiento que contempla la salida de alrededor de 2.000 personas que actualmente permanecen en el terreno.

El operativo se llevará a cabo en cumplimiento de una resolución judicial emanada en julio de 2025, en el marco de una causa por el delito de usurpación de inmuebles.

Para concretar el procedimiento se estableció un trabajo coordinado entre la Delegación Presidencial Provincial de San Felipe, la Municipalidad, Carabineros, Esval —propietaria del terreno— y los distintos organismos públicos competentes.

Como parte de las acciones preparatorias, este lunes comenzó el proceso de notificación a las familias que deberán abandonar el asentamiento.

Esta labor está siendo desarrollada por personal de Carabineros de Chile y funcionarios municipales, quienes se encuentran informando directamente a los residentes sobre la fecha fijada para la ejecución del desalojo.

Las autoridades hicieron un llamado a las personas que permanecen en la toma Yevide a informarse y colaborar con el procedimiento, con el objetivo de que éste pueda desarrollarse de manera ordenada y, especialmente, de la forma más pacífica posible.

En ese sentido, se busca resguardar tanto la seguridad de las personas que permanecen en el asentamiento como la de los funcionarios de las distintas instituciones que participarán en el operativo.

Durante las próximas semanas continuarán las labores de coordinación entre los organismos involucrados, con el propósito de disponer las condiciones necesarias para ejecutar el procedimiento judicial programado para el miércoles 7 de octubre.

PURANOTICIA