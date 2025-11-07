Una vivienda destruida y otra con daños dejó incendio en el sector Lo Varela de San Pedro en Quillota

Un incendio en Quillota destruyó completamente una vivienda y dejó otra con daños en cerca de un 70% de su estructura.

La emergencia que se registró la tarde de este viernes se produjo en el sector Lo Varela, en la localidad San Pedro.

El comandante Cuerpo de Bomberos de Quillota, Marcos Velázquez, informó que una persona adulta, dueña de una de las casas dañadas, sufrió quemaduras leves y crisis de pánico.

Al incendio concurrió casi la totalidad de las máquinas del Cuerpo de Bomberos de Quillota, apoyados por personal de Gestión de Riesgo de Desastres de la comuna con camión aljibe, Seguridad Pública, Carabineros, personal SAMU y una ambulancia del SAR Quillota.

El trabajo desplegado permitió controlar el fuego y evitar la propagación a otros inmuebles.

(Imágenes: Gestión de Riesgo de Desastres Quillota)

