Escándalo en Valparaíso: alcaldesa Nieto suspende sesión ordinaria del Concejo Municipal por inasistencia de ediles

Un verdadero escándalo se vivió la mañana de este jueves 8 de enero en la Municipalidad de Valparaíso, luego que la alcaldesa Camila Nieto decidiera suspender la sesión ordinaria del Concejo Municipal debido a la falta de quórum.

La instancia, fijada para las 9:30 horas, debió ser suspendida tras constatarse la presencia de sólo cinco concejales en la sala, situación que se mantuvo incluso después de que la jefa comunal extendiera la espera hasta las 10:00 horas, sin que se lograra completar el mínimo reglamentario exigido para sesionar.

El hecho cobra especial relevancia considerando que el calendario de sesiones del Concejo Municipal es uno de los primeros acuerdos adoptados por cada nueva administración comunal. En el caso de Valparaíso, fue en diciembre de 2024 cuando se resolvió que las sesiones ordinarias se realizarían todos los jueves a las 9:30 horas.

Además, vale recordar que estas instancias permiten la deliberación, fiscalización y adopción de decisiones relevantes para la comuna porteña, por lo que su suspensión genera preocupación respecto del normal desarrollo de la gestión municipal.

A la hora fijada sólo se encontraban presentes los concejales Thelmo Aguilar (Independiente), Leonardo Contreras (RN), Dante Iturrieta (UDI), Vicente Celedón (FRVS) y Lukas Cáceres (FA). En tanto, no asistieron Jazmín Murillo (PPD), Alicia Zúñiga (PC), Miguel Vergara (Republicanos), Jorge López (PDG) y Valentina Veliz (Republicanos), esta última con justificación debido a problemas de salud.

Ante la falta de quórum, la alcaldesa Nieto explicó la decisión de suspender la sesión señalando que “le tengo a la ciudadanía la lamentable información que debido a los atrasos de los concejales, he tomado la decisión de suspender el Concejo Municipal". De igual forma, recordó que "por reglamento, podemos esperar 15 minutos. Son las 10 de la mañana y todavía no tenemos quórum”.

Asimismo, manifestó su molestia por lo ocurrido y anunció la suspensión del Concejo hasta nuevo aviso, indicando que “por respeto, vamos a suspender hasta nuevo aviso a los concejales respecto de cuándo volveremos a tener un nuevo Concejo Municipal, no sin antes comunicarle a la ciudadanía que me parece una falta de respeto”.

Finalmente, la Alcaldesa recalcó que la situación resulta injustificable dado el horario comprometido, señalando que “yo entiendo que todos podemos llegar tarde de repente, pero ya son las 10 de la mañana y no se ha constituido el Concejo Municipal”.

PURANOTICIA