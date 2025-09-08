Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
Una vivienda destruida deja incendio estructural en sector Bellavista de San Antonio

Una vivienda destruida deja incendio estructural en sector Bellavista de San Antonio

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El trabajo de los voluntarios de Bomberos se centró en evitar que las violentas llamas alcanzaran viviendas contiguas, ya que el peligro de propagación fue alto.

Una vivienda destruida deja incendio estructural en sector Bellavista de San Antonio
Lunes 8 de septiembre de 2025 08:22
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un incendio estructural de considerables proporciones destruyó por completo una vivienda ubicada en el sector Bellavista comuna de San Antonio.

Hasta la intersección de calles Raúl Ortiz con Nueva Bruselas se desplazaron diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna porteña.

El trabajo de los voluntarios se centró en evitar que las llamas alcanzaran viviendas contiguas, ya que el peligro de propagación fue alto.

Impactantes imágenes publicadas en redes sociales dan cuenta de la voracidad del fuego que arrasó por completo con esta casa-habitación.

PURANOTICIA

Cargar comentarios