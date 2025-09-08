Una vivienda destruida deja incendio estructural en sector Bellavista de San Antonio

Un incendio estructural de considerables proporciones destruyó por completo una vivienda ubicada en el sector Bellavista comuna de San Antonio.

Hasta la intersección de calles Raúl Ortiz con Nueva Bruselas se desplazaron diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna porteña.

El trabajo de los voluntarios se centró en evitar que las llamas alcanzaran viviendas contiguas, ya que el peligro de propagación fue alto.

Impactantes imágenes publicadas en redes sociales dan cuenta de la voracidad del fuego que arrasó por completo con esta casa-habitación.

