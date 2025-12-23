Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Una vivienda con daño menor y una persona lesionada dejó incendio forestal en sector de Reñaca Alto en Viña del Mar

Una vivienda con daño menor y una persona lesionada dejó incendio forestal en sector de Reñaca Alto en Viña del Mar

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Desde el Municipio de la Ciudad Jardín informaron que el siniestro "se encuentra contenido".

Una vivienda con daño menor y una persona lesionada dejó incendio forestal en sector de Reñaca Alto en Viña del Mar
Martes 23 de diciembre de 2025 19:12
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un incendio forestal se registró la tarde de este martes en la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso.

En específico, la emergencia se produjo en calle Nueve, sector de Reñaca Alto.

Desde el Municipio de la Ciudad Jardín informaron que el siniestro "se encuentra contenido".

Las llamas afectaron a cerca de 0,1 hectáreas, con una vivienda con daño menor por radiación y una persona lesionada por inhalación de humo.

Cabe señalar que equipos de emergencia continúan en el lugar realizando labores de monitoreo.

IMÁGENES

(Imágenes: @vinadelmar)

PURANOTICIA

Cargar comentarios