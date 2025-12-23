Una vivienda con daño menor y una persona lesionada dejó incendio forestal en sector de Reñaca Alto en Viña del Mar

Un incendio forestal se registró la tarde de este martes en la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso.

En específico, la emergencia se produjo en calle Nueve, sector de Reñaca Alto.

Desde el Municipio de la Ciudad Jardín informaron que el siniestro "se encuentra contenido".

Las llamas afectaron a cerca de 0,1 hectáreas, con una vivienda con daño menor por radiación y una persona lesionada por inhalación de humo.

Cabe señalar que equipos de emergencia continúan en el lugar realizando labores de monitoreo.

