Una vivienda completamente destruida y una persona lesionada dejó incendio en Limache

Una vivienda resultó completamente destruida por un incendio que se registró en la comuna de Limache, región de Valparaíso.

La emergencia que mantuvo riesgo de propagación hacia inmuebles colindantes, se produjo la tarde de este viernes en la calle Teniente Merino de la población Orval.

Una mujer de 56 años presentó complicaciones de salud por inhalación de humo y fue atendida por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu).

Cabe señalar que cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de Limache fueron despachadas al incendio.

PURANOTICIA