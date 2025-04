Una visita inesperada: Princesa Leonor almorzó en restaurante de Viña del Mar

Lo que parecía ser un día normal en el restaurante ‘Don Emelio’, en Viña del Mar, terminó convirtiéndose en una jornada inolvidable para la familia dueña del local. Sin buscarlo ni planearlo, recibieron la visita de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, quien llegó acompañada por parte de la tripulación del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano.

La heredera al trono español se encuentra realizando su primer viaje de instrucción como guardiamarina, y en el marco de su paso por la región de Valparaíso, eligió este local para disfrutar de su almuerzo.

Marcelo Assicie, dueño del restaurante relató cómo vivieron el inesperado momento. “Esto fue un regalo que la vida nos dio de recibir a alguien, que no va a volver a pasar (…) Esto no se gestó, sino (que fue) por una mera casualidad”, comentó en conversación con Radio Bío Bío. “O sea, yo no preparé, yo no tengo contacto con nadie, yo no conozco a nadie. O sea, esto fue como si tú vienes al restaurante y te presentas”, agregó.

El equipo del restaurante decidió cerrar una parte del local para resguardar la privacidad de la princesa y sus acompañantes. “No hubo fotografías, yo les expliqué a todos los clientes. Entendieron perfectamente bien”, detalló Assicie.

Pese a que está acostumbrada a espacios de lujo, Leonor eligió disfrutar en un lugar sencillo. “Yo decía, ‘esta es una persona que come en sitios lujosísimos, en palacios’, y bueno, ‘está comiendo en un restaurante plebeyo, y está comiendo sabroso’”, relató el dueño.

El almuerzo fue sencillo pero sabroso: pescado, ceviche y croquetas de mechada, “que son clásicas del restaurante”, reveló. Además, destacó la calidez de la joven princesa. “Es de una sensibilidad y una educación admirable. Todo lo pedía por favor, todo era agradeciendo”, afirmó.

Una imagen quedó como testimonio de esta visita especial. “El escolta principal le dijo a mi esposa ‘¿tú te quisieras tomar una foto con la princesa?’”, contó Marcelo. Aunque la familia quiso mantener la discreción, finalmente fue la propia Leonor quien propuso capturar el momento. “Le preguntan a ella, y ella dijo ‘me encantaría tomarme una foto con ella y con su esposo’. Así surgió esa fotografía, que es la única fotografía que hay”, explicó.

Sin querer cambiar su esencia, la familia Assicie valoró la experiencia, pero dejó claro que su restaurante seguirá igual. “Va a existir un sello que va a ser marcado de por vida (…) pero no marca un estatus distinto. O sea, nosotros somos un restaurante sencillo, de buena comida (…) y eso va a seguir siendo igualito”.

PURANOTICIA