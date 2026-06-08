"Una vez más se equivoca": Gobernador Mundaca destroza a Iván Poduje por dichos sobre financiamiento habitacional regional

Molestia causaron las declaraciones emitidas el fin de semana por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien señalara en una entrevista que solo dialoga con los gobernadores regionales que aportan recursos en materia habitacional. La respuesta del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, no se hizo esperar, calificando los dichos de la autoridad central como una falta de información y defendiendo la gestión local.

"Habría que decirle al ministro de que el Gobierno Regional de Valparaíso tiene alojado en el Serviu de la región de Valparaíso, 13.000 millones de pesos en ámbitos de habitabilidad, recuperación de espacios públicos, asistencia a condominios sociales y asistencia técnica", afirmó categóricamente Mundaca.

La máxima autoridad regional detalló que estos fondos forman parte del convenio GORE-MINVU firmado en 2023, gracias al cual se están financiando proyectos emblemáticos como la construcción de 120 departamentos de Parque Barón (Almendral) y 396 soluciones habitacionales en el sector de Pajonal Los Laureles. "Nuestro compromiso en materia de vivienda es un compromiso inequívoco", enfatizó.

Sin embargo, tras defender la inversión, el Gobernador apuntó a la gestión del propio Ministerio, revelando que gran parte del dinero entregado aún no se ha utilizado. Debido a esto, Mundaca confirmó que envió un oficio formal a la cartera de Vivienda.

"Lo he oficiado tempranamente para que se pronuncie sobre el destino programado de los recursos pendientes de ejecución porque de esos 13.000 millones de pesos que están alojados en el Serviu, se ha ejecutado solo el 47%", reveló la autoridad provincial.

Según expresa el Gobierno Regional, exige conocer el programa de caja normalizado, las medidas de aceleración que adoptará el Serviu Valparaíso para ejecutar el presupuesto restante y el estado de actualización de las líneas de habitabilidad, espacios públicos y asistencia técnica.

Finalmente, Mundaca lamentó la desconexión de la autoridad de Santiago con la realidad local, cerrando con un emplazamiento directo al jefe de la cartera de Vivienda:

"Es importante decirle al ministro de Vivienda que cuando hace uso de la palabra o cuando se refiere a los gobiernos regionales, es importante estar informado. Es importante saber lo que hacemos los gobiernos regionales en materia de temas tan sensibles como son la construcción de viviendas dignas y de barrios dignos. Una vez más, el ministro de Vivienda se vuelve a equivocar con el Gobierno Regional de Valparaíso".

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