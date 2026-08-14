Inauguran nuevas dependencias del Centro de las Mujeres de SernamEG en Concón

Con el propósito de fortalecer la atención y acompañamiento a mujeres que enfrentan situaciones de violencia de género, se inauguraron las nuevas dependencias del Centro de las Mujeres de SernamEG en Concón, espacio ejecutado por la Municipalidad en colaboración con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

Las nuevas instalaciones permitirán disponer de un espacio más adecuado para el desarrollo de las atenciones y favorecerán una mejor experiencia para las mujeres que recurren al Centro en búsqueda de orientación, información y acompañamiento.

El Centro de las Mujeres forma parte de la oferta del SernamEG para la atención inicial de las violencias de género y cuenta con un equipo multidisciplinario que entrega orientación y acompañamiento social, psicológico y jurídico a mujeres que enfrentan situaciones de violencia, contribuyendo al fortalecimiento de sus recursos personales y a la restitución de sus derechos.

La directora regional del SernamEG Valparaíso, María Paz Rengifo, destacó que "contar con espacios adecuados para la atención de las mujeres es fundamental, porque detrás de cada atención hay una historia y una mujer que necesita ser escuchada, orientada y acompañada. Estas nuevas dependencias representan un avance concreto para fortalecer la respuesta que entregamos frente a las violencias de género y, al mismo tiempo, reflejan la importancia del trabajo colaborativo entre SernamEG y los municipios”.

Por su parte, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Valparaíso, Pamela Reyes, señaló que “cuando una mujer se acerca a un Centro de las Mujeres, muchas veces lo hace buscando una primera orientación, pero también buscando ser escuchada y encontrar apoyo. Por eso, contar con espacios dignos, acogedores y con equipos especializados es parte de la respuesta que como Estado debemos entregar frente a las violencias de género”.

El Centro de las Mujeres constituye un punto de acceso a la oferta de atención del SernamEG para mujeres que requieren información, orientación y acompañamiento frente a situaciones de violencia de género.

A través de un equipo profesional especializado, se busca entregar una primera respuesta que permita orientar a las mujeres respecto de sus derechos, alternativas de apoyo y recursos disponibles, además de articular las derivaciones necesarias hacia otros servicios y programas de la red pública.

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