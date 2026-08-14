Vehículo chocó y derribó un grifo en el sector de Recreo en Viña del Mar: se desperdició gran cantidad de agua

Durante la noche de este viernes, un vehículo menor chocó y derribó un grifo en la ciudad de Viña del Mar.

El accidente por el cual se desperdició gran cantidad de agua se produjo en la calle Manuel Rodríguez, al llegar a la plaza Recreo.

Al lugar de la emergencia llegó personal de Carabineros y del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU).

Por el momento, no se han informado las causas que provocaron que el auto derribara el grifo.

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