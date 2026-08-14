Municipio de Valparaíso incorpora cerca de 200 nuevas plantas en la plaza O’Higgins

Con el objetivo de fortalecer las áreas verdes y mantener el uso social y descanso que ha tenido históricamente la plaza O´Higgins de Valparaíso, la Municipalidad puso manos a la obra en aumentar la masa verde arbórea y vegetal, incorporó cerca de 200 nuevas plantas en este espacio público de la comuna.

La intervención se concentró bajo el monumento a Bernardo O’Higgins, donde se habilitó una jardinera con especies medicinales y nativas de la región provenientes del vivero municipal. Los trabajos fueron desarrollados de manera conjunta por los equipos de Medio Ambiente, Huertas Comunitarias y Parques y Jardines.

La iniciativa busca en un futuro sumar la plantación de árboles, para aumentar progresivamente la masa vegetal del sector y, con ello, avanzar hacia una mayor disponibilidad de sombra que permita proteger a vecinos y visitantes de la exposición al sol. A su vez, se proyecta que este espacio pueda cumplir un rol educativo, poniendo en valor la historia del lugar y su importancia dentro de la vida social porteña.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que "esta plaza nos pertenece a todos los porteños y porteñas, es por eso que la tarea de cuidarlas no les corresponde únicamente a los equipos municipales. La plaza O’Higgins es un lugar de encuentro y de un gran valor social, al llenarla de vida y plantas estamos poniendo en valor nuestra identidad. Respetarla es también respetar la memoria de la ciudad y el trabajo de quienes día a día se encargan de embellecerla”, señaló la jefa comunal.

Tras el periodo de pilotaje, se espera ampliar la participación de la comunidad en este tipo de iniciativas, incorporando a establecimientos educacionales y juntas de vecinos.

La proyección municipal es avanzar hacia un diseño central que permita replicar estos jardines en el entorno del monumento a O’Higgins, consolidando progresivamente un espacio más verde, educativo y acogedor para quienes utilizan diariamente la plaza.

PURANOTICIA