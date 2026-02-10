Una persona resultó lesionada tras volcamiento de vehículo en cercanías del Santuario de Lo Vásquez en Casablanca

Una persona resultó lesionada luego del volcamiento de un vehículo menor en la comuna de Casablanca, región de Valparaíso.

Por razones que serán investigadas, el automóvil de color rojo quedó a un costado del camino viejo a Lo Vásquez.

La emergencia se registró la tarde de este martes en la ruta 68, a la altura del Santuario de Lo Vásquez.

La persona afectada fue atendida por personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (Samu).

Cabe señalar que la central de Comunicaciones de Bomberos despachó la máquina RB-1 a un clave 10-4 (rescate vehicular).

PURANOTICIA