Una persona resultó lesionada tras colisión de camión betonero contra un poste en Viña del Mar

Un accidente vehicular se registró la tarde de este lunes en la ciudad de Viña del Mar.

Un camión betonero colisionó contra un poste del tendido eléctrico en el sector de El Olivar, dejando a una persona lesionada.

La emergencia se produjo en específico en calle Chusmiza con Avenida Tamarugal.

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar despachó a las máquinas 41, 21 y 102 a "rescate vehícular pesado".

Chilquinta informó debido al choque se produjo un corte de suministro eléctrico afecta a los los sectores de Achupallas y El Olivar.

La empresa indicó que el horario estimado de reposición es a las 19:00 horas, e hizo un llamado a conducir con precaución.

(Imagen: @vinainforma)

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