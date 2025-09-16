Una persona resultó lesionada por colisión entre dos camiones en túnel del Camino La Pólvora en Valparaíso

Dos camiones de alto tonelaje colisionaron por alcance en el túnel 1 del camino La Pólvora, en la ciudad de Valparaíso.

El accidente que se produjo a la altura del kilómetro 84,6 con dirección a Placilla, dejó una persona lesionada.

Cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto llegaron hasta el lugar de la emergencia, la que se registró la tarde de este martes.

La persona afectada por el accidente fue atendida por personal del Servicio de Atención Médico de Urgencia (Samu).

(Imágenes: Biobiochile, @INF0SCHILE)

PURANOTICIA