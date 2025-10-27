Una persona resultó lesionada en incendio que afectó a un inmueble en el plan de Valparaíso

Un incendio afectó a un inmueble en el plan de la ciudad de Valparaíso, durante la tarde de este lunes.

La emergencia se produjo en el segundo piso de la estructura ubicada en la avenida Pedro Montt con calle San Ignacio.

Bomberos reportó que una persona resultó lesionada por el siniestro que fue controlado.

TransporteInforma región de Valparaíso indicó que el tránsito fue suspendido en ambos sentidos de la avenida Pedro Montt entre Francia y Simón Bolívar, por lo que llamó a "preferir alternativas".

VIDEO

(Imagen: @portalesfm)

