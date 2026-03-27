Una persona resultó herida tras ataque armado al interior de la megatoma en San Antonio

Una persona resultó baleada la tarde de este viernes al interior de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio.

Este ataque con arma de fuego obligó a un amplio despliegue de funcionarios de Carabineros.

La situación ocurrió en el sector Vista Hermosa, hasta donde llegó un grupo de sujetos quienes habrían disparado contra residentes de un domicilio.

Según información preliminar, una persona resultó herida debido a un impacto de bala.

Cabe señalar que personal policial está buscando a los presuntos autores de los disparos.

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