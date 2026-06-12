Viña del Mar exhibe tres obras de su patrimonio artístico en aeropuerto argentino

Tres importantes pinturas históricas de Viña del Mar, pertenecientes a la colección del Museo Palacio Vergara, están siendo exhibidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina, gracias a una colaboración con el proyecto VOLARTE, para impulsar la región como destino turístico cultural.

Las obras son «El Martirio de San Andrés» (1637) de Luca Saltarello; «El Martirio de Santa Paulina» (1880), de Gabriel Guay; y «La Vendimia» (1896), de Joaquín Sorolla.

VOLARTE es una iniciativa que busca llevar el arte y la cultura de Latinoamérica a través de exposiciones digitales itinerantes que se transmiten en pantallas LED 360° en los aeropuertos más importantes del continente.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, señaló que “como municipio estamos profundamente orgullosos de que parte de nuestro valioso patrimonio cultural, resguardado en el Museo Palacio Vergara, pueda proyectarse a millones de personas en todo el continente. Esta es una oportunidad única para mostrar al mundo la riqueza artística de nuestra ciudad y reafirmar a Viña del Mar como un destino turístico cultural de primer nivel”.

La jefa comunal hizo una invitación a “visitarnos y recorrer nuestros recintos patrimoniales que albergan colecciones permanentes únicas y son preservados con dedicación, comprometidos con resguardar nuestra identidad e historia local, esto nos posiciona fuertemente como Capital Turística de Chile”.

La iniciativa se desarrolla en aeropuertos de 10 países latinoamericanos y se estima que más de 500 millones de pasajeros podrán tener interacción con las obras en un periodo de 24 meses de exposición de las colecciones de los museos más importantes de Latinoamérica.

En el caso de las obras del museo viñamarino, estas ya fueron exhibidas con mucho éxito en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en Colombia y ahora se suma un nuevo recinto.

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