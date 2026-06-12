«Valpo Brilla con Todos»: operativo vuelve a Playa Ancha para recuperar espacios públicos y fortalecer vida comunitaria

Ser parte activa del cuidado de los entornos en que habitamos es uno de los objetivos de una nueva versión «Valpo brilla con todos», jornada que espera congregar a cientos de voluntarios este sábado 13 de junio, desde las 09:00 horas, en distintos puntos del sector Pacifico, Viento Sur, Miramar y alrededores del cerro Playa Ancha.

La actividad contempla la recuperación de espacios y el fortalecimiento de la vida en comunidad, a través de labores de limpieza y mejoramiento de espacios públicos; recuperación de infraestructura urbana; servicios y atención para la comunidad, todo ello, con el fin de desarrollar un trabajo conjunto para seguir construyendo barrios más limpios, seguros y acogedores.

Durante estas semanas previas, el Municipio ha desarrollado diversas actividades tales como reuniones con dirigencias de Playa Ancha; mejoramiento y recuperación de espacios; instalación de barandas y rejas; mejoramientos en aceras y acceso Escuela Pacifico, además de la limpieza en el comodato de Caupolicán y pintura de máquinas de ejercicios de ese sector.

Respecto de la importancia de esta jornada comunitaria, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, expresó "invitamos a todas las vecinas, vecinos, dirigentes sociales a participar de nuestra nueva versión del Valpo Brilla con Todos. Esta actividad, la hacemos para mejorar, recuperar y cuidar entornos de manera conjunta y, por supuesto, con una visión de educarnos entre todos y todas en el cuidado de nuestra ciudad, en su limpieza y mantención de los espacios comunes”.

La jefa comunal añadió que “vamos a contar con contingente de funcionarios municipales de la Dirección de Operaciones, Departamento de Asistencia Técnica, Parques y Jardines, Aseo y, por supuesto, también con voluntarios y voluntarias. Recuerden que todavía hay tiempo para inscribirse y participar de esta exitosa actividad, de la que tuvimos su primera versión el año pasado en el paseo Wheelwright y también en el sector alto de Playa Ancha".

Durante la jornada, además, habrá un espacio para la tenencia responsable de mascotas, donde el equipo veterinario de la Dirección de Medioambiente realizará un operativo de vacunación a 30 perros, los que recibirán la dosis antirrábica y óctuple, además de la instalación de microchips a cada canino atendido. Dicha atención se realizará en la junta de vecinos Miramar Bajo y la inscripción es en la OMZ Quebrada Verde.

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