Valparaíso suma ambulancias y motos para reforzar atención de salud en cerros y sectores apartados de la comuna

Cinco nuevos dispositivos móviles refuerzan la salud municipal de Valparaíso. Se trata de los Agentes Comunitarios de Salud, con tres motos completamente equipadas para dar respuesta rápida ante emergencias de salud, y dos ambulancias que se encuentran destinadas a reforzar principalmente Playa Ancha y Laguna Verde.

La presentación de los dispositivos se realizó en la plaza Victoria con vecinos, concejales y la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien destacó que “estamos muy contentas porque estas dos ambulancias sin lugar a dudas también están full equipadas y nos permite reaccionar y también ir a las propias casas de nuestros vecinos y vecinas a poder atenderlos, pero eso no es todo porque se complementa con la compra de motos que son la forma muchas veces que tenemos más fácil de llegar a ciertos lugares de la ciudad de Valparaíso y que alberga y llena nuestros agentes comunitarios de salud, estamos hablando de paramédicos que están en motos y que están completamente equipados para cuando una persona hace paro, cuando hay algún accidente”.

Asimismo, la jefa comunal porteña relevó que “vamos a poder, incluso, en el próximo semestre generar toma de exámenes a las personas que están postradas. Por tanto, es una forma que hoy día tenemos de llegar a nuestros vecinos y vecinas de los cerros de la ciudad de Valparaíso que sabemos que tiene una geografía bien particular y sin lugar a dudas esto aporta a ir construyendo una salud digna en la ciudad de Valparaíso que para mi es uno de nuestros principales objetivos”.

La conductora de una de las motos, Pamela Fernández, explicó que “el nuevo servicio de moto rescate está enfocado en el servicio comunitario, para poder atender a la gente con necesidades tan importantes como los adultos mayores, pero también la versatilidad de poder atender rescate en el plan de Valparaíso, en cualquier punto de nuestra comuna. Un dispositivo versátil que tiene rapidez, eficacia y que cuenta con la misma implementación con la que cuenta una ambulancia básica para hacer un soporte vital”.

Sobre las labores propias en los cerros, Fernández expuso que “esto es importantísimo en cuanto al tiempo de respuesta, y poder gestionar de manera más eficiente todo el servicio público, sobre todo poder gestionar mejor las ambulancias. Y poder disponer de un dispositivo como este aumenta la capacidad de respuesta de los rescates, de las necesidades de la gente”.

La inversión para la adquisición de los dispositivos contó con financiamiento propio de la Municipalidad y Corporación Municipal de Valparaíso, además de fondos del Gobierno Regional.

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