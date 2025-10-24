Click acá para ir directamente al contenido
Una persona perdió la vida tras precipitarse a las vías en Quilpué: estación El Sol del Tren Limache-Puerto se mantendrá cerrada

La empresa EFE Valparaíso informó que equipos de emergencia y personal EFE se encuentra en el lugar.

Viernes 24 de octubre de 2025 22:18
Una persona perdió la vida luego de precipitarse a las vías de la estación El Sol del Tren Limache-Puerto, en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso.

EFE Valparaíso informó a las 21:09 horas que debido a esta situación, "el servicio operará en estos momentos con frecuencia de 20 minutos".

La empresa agregó que equipos de emergencia y personal EFE se encuentra en el lugar.

A las 22:13, EFE actualizó información, señalando que la "estación El Sol se mantendrá cerrada y los trenes no se detendrán en ella".

(Imagen: @somoselpueblo.quilpue)

