Una persona muere y dos resultan lesionadas tras accidente en el Troncal Sur de Quilpué

Una persona fallecida y otras dos lesionadas dejó un accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles 8 de julio en la autopista Troncal Sur.

El fatal siniestro vial se registró específicamente a la altura del kilómetro 97,8, en la comuna de Quilpué, en dirección a Villa Alemana.

La emergencia movilizó a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Quilpué, luego que la Central de Comunicaciones despachara a las unidades B-43 y RX-34 para atender un rescate vehicular simple en el sector ubicado pasado el peaje Los Pinos.

De acuerdo con la información preliminar, producto del impacto dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas hasta el Hospital de Quilpué.

No obstante, luego se indicó que una tercera víctima falleció en el lugar.

A raíz del procedimiento de emergencia, se registra una importante congestión vehicular en la autopista. En dirección a Viña del Mar, la fila de vehículos comienza a la altura de la salida de Villa Olímpica, en Quilpué.

Asimismo, la concesionaria Ruta 68 informó que "continúa el accidente en el kilómetro 97,8, comuna de Quilpué con dirección a Peñablanca (Villa Alemana)".

De igual forma, indicaron que "pista izquierda restringida en ambas direcciones. Conduzca con precaución y considere aumento en el tiempo de viaje".

Cabe hacer presente que las causas del accidente deberán ser establecidas por los organismos especializados que trabajan en el sitio del suceso.

PURANOTICIA