Una persona falleció tras ser atropellada por un microbús en el sector Nueva Aurora de Viña del Mar

Una persona perdió la vida tras ser atropellada por un microbús en la comuna de Viña del Mar.

La tragedia se produjo la tarde de este miércoles en calle Borinquen con pasaje Mayaguez, en el sector de Nueva Aurora.

Central Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 83, 41 y 91 al lugar de la emergencia.

Cabe señalar que la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros investiga las causas del fatal accidente.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA