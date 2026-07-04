Una persona fallecida dejó incendio de vivienda en sector de Gómez Carreño en Viña del Mar

La mañana de este sábado un violento incendio dejó como resultado una vivienda completamente destruida en el populoso sector de Gómez Carreño en la comuna de Viña del Mar.

Según la información dada a conocer por Radio Biobío, el siniestro ocurrió a eso de las 7 de la mañana de este sábado. Tras la contención de las llamas en los escombros se encontró un cadáver dando inmediato aviso a las policías.

Los primeros en constatar el fatídico hallazgo fue personal de Carabineros quien dejó el procedimiento en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI para la investigación del hecho.

Se desconocen además el origen de las llamas que provocaron el siniestro.

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