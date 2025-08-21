Una persona fallecida deja choque y posterior desbarrancamiento de vehículo hacia el estero Marga Marga de Viña del Mar

Una persona perdió la vida durante un accidente de tránsito que se registró la tarde de este jueves en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Un vehículo chocó y posteriormente desbarrancó hacia el estero Marga Marga, en el Troncal Sur, pasado el puente Las Cucharas.

Debido a la emergencia que se produjo en dirección al centro de la Ciudad Jardín, se registra alta congestión vehicular.

(Imagen: @ernestomolina85)

PURANOTICIA