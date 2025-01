Una decena de vidas se han salvado gracias a programa de derivación de trasplantes hepáticos en Hospital Pereira de Valparaíso

Más de una decena de vidas de pacientes que sufren patologías hepáticas graves ha logrado salvar la Unidad de Gastroenterología del Hospital Dr. Eduardo Pereira (HEP) de Valparaíso, gracias a la implementación –desde el año 2019– de un programa de derivación de patologías hepáticas al trasplante, el cual ha logrado consolidarse actualmente como un polo de desarrollo en esta materia en toda la red asistencial del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA).

Este programa ha logrado potenciar diversos aspectos relacionados con la gestión de la denominada «ruta del paciente candidato a trasplante hepático», experimentado un notable avance en pocos años, lo que le ha significado convertirse en un referente a nivel regional para el tratamiento de estos casos.

El Dr. Alejandro Ferrada Sánchez, gastroenterólogo a cargo del programa, explicó que "en los últimos tras a cuatro años, gracias a la gestión de la Unidad de Gastroenterología de nuestro hospital, se han logrado trasplantar a 10 pacientes, una cifra que representa un hito en comparación con años anteriores y con la realidad regional. Este aumento se debe a una mejora sustancial que hemos experimentado con la gestión clínica de cada uno de los pacientes; la agilización de los trámites y la consolidación de un equipo especializado en esta materia, el cual tiene la convicción de que la decisión de derivar a trasplante permite salvarle la vida al paciente”.

El especialista recalcó que “para trasplantar a un paciente, lo primero tiene que haber es convicción por esta causa y motivación del médico tratante y del equipo para derivarlo donde corresponde”, agregando que "antes del 2018 eran muy pocos pacientes de nuestro Servicio de Salud los que lograban optar a un trasplante; además, durante la pandemia claramente hubo una disminución, retomándose de mejor forma este tema desde el 2021 y logrando una derivación más oportuna desde 2024 por cambios en los flujos de derivación.

En Chile existe un número limitado de centros públicos de trasplantes para derivar pacientes, como son el Hospital del Salvador de Santiago, el hospital Sótero del Río y el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente de Concepción, por lo cual es muy difícil para el enfermo acceder y perseverar en solitario en esta ruta, ya que según señala el facultativo, el sistema siempre está muy saturado.

La Unidad de Gastroenterología del HEP atiende, entre otros, a pacientes con enfermedades hepáticas en diferentes etapas y gravedad, además de diversas etiologías como esteatosis hepática, por uso de alcohol, virales, autoinmune, etcétera.

En el caso particular de los pacientes con patologías hepáticas complicadas, el doctor Ferrada señala que “los atiendo en mi policlínico de trasplante hepático y me dedico a ellos en un horario especial, controlando a quienes están en evaluación para trasplante o que ya están trasplantados y necesitan tratamiento y control permanente”, acotando que la idea es no dejarlos solos en este proceso y apoyarlos en todas las etapas de la ruta y perseverar en la derivación oportuna.

Una de las complicaciones más frecuentes de enfermedades crónicas y no controladas del hígado es la cirrosis, siendo también la principal causa de derivación al trasplante. El Dr. Ferrada precisó que “si bien el alcoholismo es un factor de riesgo conocido en esta enfermedad, no es el único. La esteatosis hepática asociado a disfunción metabólica (asociado a enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad, dislipidemia por ejemplo), se ha convertido en una causa cada vez más frecuente”.

Agregó que “el trasplante hepático es la única opción para muchos pacientes con cirrosis avanzada y descompensada, ya que les permite aumentar significativamente su esperanza de vida. En tanto, la tasa de mortalidad para los pacientes que no se trasplantan es alta, pudiendo llegar a 20-25% anual, porque son pacientes que pueden presentar múltiples complicaciones, dado su fragilidad . La única solución de aumentar la sobrevida es el trasplante. No hay otra alternativa cuando hay cirrosis avanzada”, puntualizó el Dr. Ferrada.

CUIDADO DEL HÍGADO

El Dr. Ferrada destacó la importancia de la detección temprana de las enfermedades hepáticas y la necesidad de que las personas se realicen controles médicos periódicos, especialmente a partir de los 40 años, sobre todo porque muchas enfermedades del hígado son asintomáticas y cuando se manifiestan, ya se encuentran en estados avanzados.

Enfatizó que “lo ideal es no llegar a un trasplante hepático y eso se logra identificando la enfermedad hepática en forma precoz y oportuna. Si el paciente se encuentra en la etapa de cirrosis hepática, se debe intentar que la enfermedad no avance, enfatizándose en el control de la causa de la enfermedad hepática (Alcohol, Diabetes, obesidad, etc). Y siesta avanzada, lo importante es evaluar si es candidato a trasplante para gestionar en forma oportuna la evaluación en centro de trasplante”.

Los exámenes de sangre, la ecografía y la elastografía hepática son fundamentales para evaluar la salud del hígado, explicó el profesional y eso es lo que justamente ha reforzado la unidad de Gastroenterología del HEP en la etapa del control de los pacientes. “La idea es gestionar con prontitud para poder agilizar los procesos en caso de que se requiera un trasplante hepático y actuar de forma oportuna”, enfatizó el Dr. Ferrada.

Finalmente, reiteró que el consumo excesivo de alcohol, la obesidad, la diabetes y la hepatitis viral, son los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades hepáticas y que para prevenirlas, es fundamental adoptar hábitos de vida saludables, como mantener una alimentación equilibrada, realizar ejercicio regularmente, evitar la ingesta excesiva de alcohol y la pesquisa constante de enfermedad trasmisibles como las hepatitis virales en población de riesgo.

