Una decena de lesionados dejó colisión entre una micro y un automóvil en Viña del Mar

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes en el sector de Santa Inés, en la parte alta de Viña del Mar, luego de que un microbús colisionara con un vehículo menor en la intersección de 21 Norte con calle 6.

Hasta el lugar concurrieron equipos de emergencia, incluyendo el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, que debieron realizar labores de rescate vehicular pesado para asistir a los ocupantes del automóvil involucrado en el siniestro vial.

De acuerdo a la información preliminar, dos personas resultaron lesionadas al interior del vehículo menor, entre ellas un paciente pediátrico, quienes fueron estabilizados por personal del SAMU que llegó al sitio del suceso.

Asimismo, se reportaron al menos ocho personas lesionadas que viajaban en el microbús protagonista del accidente, quienes también fueron atendidas por equipos de salud desplegados en la emergencia en la Ciudad Jardín.

El procedimiento obligó a interrumpir el tránsito en el sector, específicamente entre 22 Norte y calle 6, generando congestión mientras se desarrollaban las labores de rescate y atención de los afectados.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, SAMU, Carabineros y Seguridad Ciudadana del Municipio, quienes coordinaron el operativo de emergencia.

Con el paso de los minutos, la situación fue controlada y el incidente se dio por superado, mientras se normalizaba el tránsito en el sector afectado.

PURANOTICIA