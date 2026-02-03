“Una catástrofe como esta debía ser dirigida por el presidente”: Alcaldesa Carolina Corti endurece críticas al Estado

A dos años del mega incendio que afectó a la Región de Valparaíso, la alcaldesa de Quilpué, María Carolina Corti (RN), conversó con Puranoticia.cl y reflexionó sobre los aprendizajes que ha dejado la catástrofe, la fragilidad del país frente a emergencias y la necesidad de una reconstrucción con empatía, rigor y responsabilidad estatal.

La jefa comunal recalcó que las tragedias no solo se miden en cifras, sino en el impacto humano que dejan. “Nunca después de una catástrofe se deja de aprender. Somos un país absolutamente incierto en lo que nos pueda suceder. Por ejemplo, el fin de semana en 40 minutos, 18 milímetros de lluvia pueden destruir los hogares de las personas”, señaló, en alusión a recientes lluvias que afectaron a comunas de la Región Metropolitana.

APRENDIZAJES Y SENSIBILIDAD SOCIAL

Corti enfatizó que uno de los principales aprendizajes ha sido no perder la capacidad de asombro ni la sensibilidad frente al dolor de las personas damnificadas. “Si se pierde la sensibilidad, el trabajo no tiene mitigación. Este trabajo requiere constancia, rigor y disciplina, pero con empatía. Que hayan pasado dos años no significa que el dolor no esté latente ni que olvidemos a los 138 fallecidos”, afirmó.

En ese contexto, la alcaldesa recordó que el incendio fue provocado y sostuvo que existen responsabilidades mayores. “La responsabilidad de que haya habido gente del Estado involucrada en la quema es una responsabilidad gigante para el Estado”, recalcó.

RECONSTRUCCIÓN Y ROL DEL ESTADO

Respecto a la reconstrucción, Corti explicó que el municipio ha avanzado en estudios técnicos, como la remoción en masa, lo que permitirá liberar subsidios y asegurar que muchas familias no deban abandonar sus terrenos. Estos estudios fueron aprobados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN).

Sin embargo, también criticó la falta de comunicación hacia las comunidades. “No puede ser que sistemas técnicos no se comuniquen con los vecinos. Hay comunidades que llevan décadas en un lugar y recién al momento de cobrar un beneficio se enteran de que no pueden construir”, dijo, refiriéndose a sectores como la Población Argentina.

Sobre quién debe liderar la reconstrucción, la alcaldesa fue clara: “A esta altura no nos queda otra que sea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sí o sí. Ellos deben reconstruir las casas y flexibilizar la Ley General de Urbanismo y Construcción. Esto ya está conversado con el presidente electo”.

Según indicó, el próximo gobierno declarará todos los terrenos como aptos para reconstrucción. “Ya no habrá inhábiles y hábiles, esas son las palabras del presidente electo”, aseguró. En el caso de tomas y campamentos, señaló que estas medidas permitirán avanzar en la regularización del déficit habitacional, particularmente grave en Quilpué.

GESTIÓN DE EMERGENCIA Y AUTOCRÍTICAS

Corti también apuntó a la necesidad de una conducción clara en situaciones de emergencia. “Los decretos de emergencia son fundamentales y el Ministerio del Interior debe estar al tanto. Pero una catástrofe de este tipo debe ser dirigida por el presidente de la República”, sostuvo, cuestionando la ausencia inicial del Ejecutivo en la gestión de la emergencia.

Asimismo, destacó que ha existido un “mea culpa” transversal: desde el Ministerio de Vivienda y la Presidencia, hasta Hacienda y Desarrollo Social, este último —según afirmó— “tristemente ausente” durante el proceso.

Finalmente, la alcaldesa se refirió a la conmemoración realizada en Viña del Mar junto al presidente electo y al urbanista Iván Poduje, instancia a la que aseguró que también fue invitada la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, pero quien no estuvo presente en la actividad.

