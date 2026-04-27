Una casa fue arrasada por incendio estructural en la población Wilson de Villa Alemana

Un incendio estructural afectó a una vivienda ubicada en la intersección de las calles Almirante Wilson con Río Maule, en la población Wilson de Peñablanca, en Villa Alemana.

Según información preliminar, la casa resultó completamente envuelta en llamas, generando un alto riesgo de propagación hacia viviendas cercanas.

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos despachó a las unidades 21 y 31, sumándose un total de tres compañías que trabajaron en el control del siniestro.

Gracias a la rápida acción de los voluntarios, el avance del fuego fue contenido minutos más tarde, evitando que se extendiera a otros inmuebles del sector.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas, mientras que las causas de la emergencia en la población Wilson serán materia de investigación.

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