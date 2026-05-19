Más de 135 mil hogares de la provincia de Marga Marga podrán acceder al cupón de gas licuado en sectores urbanos y rurales

En la sucursal del Banco de Estado de Quilpué, autoridades se reunieron con vecinos beneficiarias para entregar detalles del anuncio del Gobierno del Presidente Jose Antonio Kast sobre el cupón de Gas Licuado del “Plan Chile Sale Adelante”.

La medida que beneficia a más de 800 mil hogares en la región, consiste en la entrega de un cupón de $27 mil para la compra de gas licuado, con el objetivo de aliviar el costo de la vida en los hogares más vulnerables durante los meses de invierno.

El beneficio podrá utilizarse hasta el 30 de septiembre de 2026 y considera la asignación de un único cupón por hogar, asociado al jefe o jefa de hogar. Este será válido exclusivamente para la adquisición de gas licuado y no corresponde a una transferencia monetaria de libre disposición.

La seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, sostuvo que "los jefes y jefas de hogar mayores de 18 años, pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares, pueden activarlo hasta el 30 de junio en cupondegas.gob.cl Este apoyo busca aliviar el gasto de las familias durante los meses de invierno y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre. Agradecemos a Banco Estado porque a través de ellos se puede hacer efectivo el cupón y también puede imprimirse en CajaVecina".

Respecto a los procesos de información y difusión del beneficio, el delegado provincial Gonzalo Azancot señaló que tanto “las municipalidades y en especial la delegación se han fijado como objetivo el informar y difundir a la mayor cantidad de personas dentro de la provincia este beneficio. Sabemos que hay personas que no tienen acceso a los medios digitales. Nosotros vamos a contar con puntos de atención para que estas personas se informen sobre los requisitos y tengan a su disposición los medios para acceder a él. La política de esta delegación es ir a los lugares semirurales y rurales para que todos puedan tener acceso a los beneficios”.

Por su parte, la alcaldesa Carolina Corti indicó que “hacemos efectivo este cupón que viene a aliviar una carga económica que no es menor y que efectivamente afecta a la familia de manera directa. El calor de hogar no solamente puede ser a través de todo el cariño que nos tengamos, sino que necesitamos este abrigo y ese abrigo viene a propósito de un gasto que es carísimo en época invernal y que hoy día llega directamente a los bolsillos de las personas, de los vecinos y vecinas de Quilpué”.

Desde Banco Estado, Cristian Ponce, agente de la sucursal de Quilpué, informó que "para nosotros es muy importante poder participar en esta iniciativa que es para las personas que más lo necesitan y para eso tenemos habilitada nuestra carretera digital que consta de la aplicación RutPay y BancoEstado, y para quienes no pueden acceder a través del canal digital, en las Cajas Vecinas se puede imprimir este cupón físicamente y utilizar hasta tres días después de su impresión".

Finalmente, Natacha Pérez, vecina del sector de Paso Hondo, destacó que “esto nos ayuda bastante a reducir un poco el tema del gas, sobre todo para calefaccionarnos en el sector de Paso Hondo que es muy helado".

PURANOTICIA