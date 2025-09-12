«Un solo corazón, una sola fuerza»: Bomberos Valparaíso lanzó su 51ª Rifa Anual para recaudar fondos para su área operativa

Como es tradición, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso dio inicio a su Rifa Anual 2025, este año bajo el slogan «Un solo corazón, una sola fuerza», cuyo objetivo es la recaudación de fondos para el área operativa de la institución, es decir, la respuesta a emergencias.

Se trata de una campaña económica que se ha vuelta imprescindible para alivianar la carga financiera que demanda mantener en óptimas condiciones los carros y los equipos de protección personal que deben portar los bomberos para atender de forma segura, eficiente y eficaz cada emergencia a la que concurren, en pos del resguardo de Valparaíso e incluso de sus alrededores.

Este año, la Rifa Anual Bomberos Valparaíso cuenta con 250 mil boletos que serán vendidos de forma presencial por bomberos debidamente uniformados y 100 mil boletos que estarán disponibles de manera online a través de la plataforma https://rifacbvalparaiso.chiledar.cl/ pudiendo también adiquirir boletos a través de códigos QR por voluntario y/o compañías. En todos los formatos, cada boleto tendrá un costo de mil pesos.

El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Jose Manuel Espósito, sostuvo que “la rifa se realiza porque el ciudadano porteño nos coopera y se siente parte de nuestra institución. El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso es el más antiguo de Chile y la gente nos tiene mucho cariño y la rifa va en directo beneficio de las 16 compañías. Este año se determinó que el 70% de los ingresos de la venta vaya en directo beneficio de cada una de ellas. Hoy, no hacer eso, es quitarles una fuente de ingreso”.

Por su parte, el segundo comandante de Bomberos Valparaíso, Patricio Lara, señaló que “la Rifa es algo muy relevante para nuestra institución, considerando que lo recaudado es una inversión hacia la comunidad de Valparaíso. Con estos recursos nosotros tenemos la capacidad de poder adquirir los elementos de protección personal que nos permiten asistir a todas las emergencias en las que la comunidad nos requiere y, además, nos permite financiar el material que usamos para responder a esas emergencias donde vamos a salvar vidas, que es nuestra misión y por la cual estamos aquí por más de 174 años".

La Rifa Anual Bomberos Valparaíso 2025 comenzó su venta oficialmente este viernes 12 de septiembre, extendiéndose hasta el domingo 2 de noviembre, para luego realizarse el sorteo el viernes 7 de noviembre, a las 17.00 horas, en el frontis del edificio institucional de plaza Sotomayor 147, Valparaíso.

Como parte del apoyo a la difusión de esta importante campaña económica es que en la ceremonia de lanzamiento celebrada en el frontis del edificio insitucional de Plaza Sotomayor, se firmó un convenio de cooperación con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), mediante su directora regional, Karen Alfaro.

"Como institución hacemos un llamado a que cada persona que desee colaborar con el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso realice la compra de los boletos, fijándose que los bomberos estén debidamente identificados con ropa institucional, pues en la vía pública está prohibida la venta de boletos con ropa civil", cerró Bomberos.

PURANOTICIA