Un muerto y un lesionado deja violenta colisión de motocicleta con bus en Quilpué

Un grave accidente de tránsito se produjo la tarde de este viernes en la comuna de Quilpué.

Una motocicleta colisionó con un bus interprovincial de la empresa Turbus en la ruta F-50, a la altura del tranque Recreo.

Producto del impacto, uno de los ocupantes del vehículo de dos ruedas perdió la vida, mientras que la otra persona sufrió heridas de carácter grave.

En el lugar de la emergencia se encuentra personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), Carabineros y Bomberos.

TransporteInforma región de Valparaíso indico que debido al accidente se mantiene restricción de pista, por lo que hizo un llamado a "transitar con precaución y a velocidad moderada".

