Un muerto y un herido dejó incendio en una vivienda de calle Los Educadores de Quillota

Una persona mayor perdió la vida en un incendio estructural registrado en una vivienda de calle Los Educadores, en el paradero 4 de la Av. 21 de Mayo de Quillota.

De igual forma, una persona resultó con heridas, por lo que fue trasladada hasta el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca para recibir asistencia médica.

Luego de un intenso trabajo por parte de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Quillota, la emergencia logró ser controlada y el fuego extinguido.

El equipo de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Quillota informó que el "fue controlado su avance a esta hora de la mañana, con resultado preliminar de una persona fallecida, otra trasladada a box de reanimación del HBQP".

A la emergencia también asistieron funcionarios de Seguridad Pública, Gestión de Riesgo de Desastres, Carabineros y una ambulancia del SAMU Base Quillota SSVQP.

Cabe hacer presente que, además, se decidió suspender el suministro eléctrico en el sector, para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

PURANOTICIA