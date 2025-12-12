PDI refuerza su presencia en Rapa Nui y concreta expulsión de un sujeto que no cumplía con la normativa vigente de la isla

Con la finalidad de potenciar el área de Migraciones y Policía Internacional en Rapa Nui, la Policía de Investigaciones (PDI) implementó un refuerzo de personal rotativo, acción que comenzó el pasado miércoles 10 de diciembre y que se extenderá hasta marzo del 2026 para desarrollar labores de control migratorio de vuelos, yates, naves y cruceros, así como también fiscalizaciones, conforme a la Ley 21.070.

Para ello, el jefe de la Región Policial de Valparaíso, prefecto inspector Guillermo Gálvez, se trasladó a Isla de Pascua para dar inicio a este servicio especial y concretar diversas reuniones de coordinación con organismos del ecosistema de seguridad local.

En el marco de este servicio, se llevó a cabo un procedimiento de expulsión en el marco de la Ley 21.070, que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Rapa Nui, para establecer un marco normativo que permita un desarrollo sostenible, conservando su patrimonio ambiental e identitario, y buscando cuidar la calidad de vida de sus habitantes.

El delegado presidencial provincial de Isla de Pascua, Sergio Tepano, señaló que “estamos marcando otro hito al hacer el proceso de expulsión de un ciudadano que no contaba con el cumplimiento de la normativa vigente. Por tanto, es algo que se ha planificado con bastante tiempo, hemos trabajado en conjunto y se ha fortalecido también la presencia de la Policía de Investigaciones en Rapa Nui”.

Por su parte, el jefe de la policía civil en la isla, subprefecto Lukas Riroroko, manifestó que “este reforzamiento de control migratorio por la ley 21.070, por parte de la PDI, se realizará durante tres meses, desde diciembre hasta marzo del año 2026, y hoy se está ejecutando una de las instrucciones que tiene como consecuencia la misma Ley".

"En virtud de eso, hago un llamado también a la comunidad que no está regularizada, a que se acerquen a la oficina efectiva para poder regularizar su situación, ya que es necesario contar con todos los permisos, para realizar las distintas actividades o residencias que puedan ejecutar aquí en este territorio insular", concluyó.

