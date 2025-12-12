Un lesionado deja volcamiento de camión con tierra sobre auto estacionado en Valparaíso

Una persona lesionada dejó el volcamiento de un camión sobre un vehículo menor que permanecía estacionado en la subida El Litre, en la comuna de Valparaíso.

Por causas que deberán ser investigadas, el conductor de la máquina que transportaba tierra volcó en la subida, cayendo encima de un automóvil Nissan Qashqai.

Esta impactante emergencia ha generado la interrupción del tránsito vehicular que conduce hacia la parte alta del cerro El Litre, generando algunos inconvenientes.

Dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso acudieron al llamado de rescate vehicular, colaborando con el conductor del camión accidentado.

PURANOTICIA