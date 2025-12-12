Corte revoca prisión preventiva a estudiante que apuñaló a profesor de la U. Santa María tras analizar sus informes psicológicos

Menos de dos semanas alcanzó a estar tras las rejas el estudiante de 24 años que apuñaló a un profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) en Valparaíso; esto, luego que la Corte de Apelaciones revocara la medida cautelar.

El estudiante de Ingeniería Civil Informática fue formalizado el viernes 28 de noviembre como autor del delito de homicidio en grado frustrado, ilícito registrado el miércoles 26 en dependencias de la Casa Central del establecimiento de educación superior.

Vale recordar que durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, la fiscal Paulina Madariaga relató que el imputado concurrió hasta la oficina del profesor pidiendo hablar con él, pero éste le contestó que "no era hora de atención".

Pese a ello, en lugar de salir de la oficina, el estudiante se mantuvo al interior de la oficina y decidió cerrar la puerta. A renglón seguido, el estudiante habría exhibido un arma que, a juicio de la víctima, tenía aspecto de un arma de fuego. Ante esta situación, el profesor arrojó un moledor de café como una forma de pedir ayuda.

De esta manera se produjo un forcejeo entre ambos, lo que habría generado que el arma cayera al piso, determinándose luego que en realidad era una pistola de aire comprimido. Cuando el profesor creía que el peligro había pasado porque el arma ya no estaba en su poder, el estudiante sacó un cuchillo, con el cual comenzó a atacarlo.

La víctima aseguró que el arma blanca estaba muy afilada porque lo primero que sufrió fue heridas en dos dedos de una de sus manos, donde le rebanó las yemas completas. Después, el imputado empuñó el cuchillo de arriba hacia abajo, causándole heridas, que le causaron lesiones en la zona clavicular y en el cuello, incluso una de ellas de carácter profundo, de 5 centímetros, específicamente en la zona de la subclavia.

"No podemos sino entender que estamos en presencia de un delito de homicidio", señaló la magistrada Jeanette Oliva, que acogió la solicitud de medida cautelar por parte la Fiscalía, determinando su prisión preventiva por considerar que la libertad del imputado reviste peligro para la seguridad de la sociedad y por la alta pena asociada al delito, dando orden de ingreso al Centro Penitenciario de Valparaíso.

No obstante a todos estos hechos relatados, la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió revocar la decisión adoptada por el Juzgado de Garantía, tras sostener una audiencia de revisión de cautelares, donde se dieron a conocer los argumentos para que el tribunal de alzada porteño adoptara esta polémica determinación.

En ese sentido, la Corte apuntó a "la irreprochable conducta anterior del imputado, el grado de ejecución del delito por el cual fue formalizado y la existencia de informes psicológicos y los antecedentes relativos a su salud mental".

Todo esto "permite concluir que una o más medidas cautelares, contempladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal, resultan suficientes para asegurar los fines del procedimiento, incluida la protección de la víctima".

De esta manera, se tomó la decisión de "revocar la resolución apelada del 28 de noviembre (...) y, en su lugar, se la deja sin efecto", según determinó la Corte.

PURANOTICIA

"Se previene que la ministra señora Nancy Bluck Bahamondes estuvo por decretar la medida cautelar de privación de libertad en el domicilio y teniendo especialmente presente la seguridad de la víctima", cierra el texto.



