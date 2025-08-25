Un muerto y un herido de gravedad dejó balacera en sector San Sebastián de Cartagena

Un homicidio consumado y otro frustrado fue el saldo que dejó una balacera registrada en el sector San Sebastián de Cartagena, al sur de la región de Valparaíso.

Las víctimas son un hombre de 46 años, de nacionalidad chilena, quien perdió la vida tras el ataque; y otro de 38 años, también chileno, que resultó gravemente herido.

El sobreviviente del ataque armado recibió atención de primera instancia, para luego ser trasladado hasta el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

El subcomisario Miguel Hermosilla, de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI San Antonio, indicó que detectives "se encuentran realizando diligencias investigativas para establecer la dinámica los hechos, con trabajo en el sitio del suceso".

Estas diligencias consisten en el levantamiento de evidencias, análisis de cámaras de televigilancia y toma de declaraciones a testigos, con el objetivo de poder establecer la identidad de los involucrados en este hecho de sangre en Cartagena.

PURANOTICIA